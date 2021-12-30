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Украина остановила разработку своей вакцины: нет финансирования и интереса у государства | BaigeNews.kz 30 декабря, 09:31
2315
Фото: freepik.com

Украина остановила разработку своей вакцины: нет финансирования и интереса у государства

Украинские ученые из Института биологии клеток Национальной академии наук прекратили разработку вакцину от коронавируса. Руководитель института Андрей Сибирный рассказал, что причинами стали отсутствие финансирования и заинтересованности со стороны государства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.ua.

По словам Андрея Сибирного, ученые "план работы выполнили", но когда исследование должно было переместиться в Польшу, все остановилось.

"Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", - сказал ученый.

Он добавил, что исследование стоило порядка 300 тысяч евро. А чтобы сделать вакцину, ее нужно исследовать на больших животных — сусликах, приматах.

"Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать 300-500 миллионов евро. Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: "Мы не будем финансировать это. Пусть Фонд этим занимается". Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", — добавил ученый.

В заключение Сибирный сказал, что разработка украинской вакцины от КВИ " дальше никак не будет продвигаться".


#вакцина #коронавирус #наука
30 декабря, 09:31
2315
Журналист

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