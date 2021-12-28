Уголовное дело возбудили после столкновения 17 машин на трассе «Алматы – Хоргос»

Лента новостей
«По данному факту назначены экспертизы. В уполномоченные органы направлены соответствующие запросы. Также проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела», - прокомментировал официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.Напомним, 25 декабря в Алматинской области на 134-м километре автодороги Алматы − Хоргос произошло массовое ДТП с участием 17 автомашин. В дорожной аварии пострадали пять человек, все были доставлены для медобследования в региональную больницу села Шелек.
Hype news