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Уголовное дело возбудили после столкновения 17 машин на трассе «Алматы – Хоргос» | BaigeNews.kz 28 декабря, 05:15
2187
Фото: скриншот с видео очевидцев

Уголовное дело возбудили после столкновения 17 машин на трассе «Алматы – Хоргос»

В Алматинской области возбудили уголовное дело в отношении тех, кто отвечает за состояние участка трассы «Алматы – Хоргос», где в прошедшие выходные произошло массовое ДТП с участием 17 автомобилей, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Полиция проводит следственные мероприятия, назначены экспертизы.
«По данному факту назначены экспертизы. В уполномоченные органы направлены соответствующие запросы. Также проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела», - прокомментировал официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.
Напомним, 25 декабря в Алматинской области на 134-м километре автодороги Алматы − Хоргос произошло массовое ДТП с участием 17 автомашин. В дорожной аварии пострадали пять человек, все были доставлены для медобследования в региональную больницу села Шелек.


#расследование #дтп #Алматы
28 декабря, 05:15
2187
Журналист

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