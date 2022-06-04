УЕФА проведёт расследование после беспорядков в финале Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принёс извинения болельщикам за организацию финального матча Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" обыграл "Ливерпуль", передаёт BaigeNews.kz.
Встреча прошла в Париже на стадионе "Стад де Франс" и отметилась беспорядками перед входами на арену. Текст заявления был опубликован на официальном сайте организации.
"УЕФА приносит искренние извинения всем зрителям, которым пришлось стать свидетелями пугающих событий в преддверии финала Лиги чемпионов 28 мая 2022 года. Для предотвращения подобных ситуаций УЕФА проведёт независимую проверку, чтобы выявить недостатки и обязанности всех сторон, участвующих в организации финала", — говорится в обращении.
В ходе проверки будут изучены все сопутствующие организации матча пункты: безопасность, мобильность, продажа билетов, планирование и организация увеселительных мероприятий, фан-зона, транспорт и т.д.
В УЕФА отметили, что для составления отчета будут также привлечены представители организованных фанатских движений.
Перед матчем, как сообщал УЕФА, входные турникеты оказались заблокированы тысячами болельщиков с поддельными билетами. Начало игры задержали на 35 минут, а собравшихся у арены разгоняли слезоточивым газом. Болельщики также жаловались на нападения местных банд и кражи.