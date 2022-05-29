УЕФА оштрафовала Казахстанскую федерацию футбола за поведение фанатов

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О решении УЕФА сообщается на сайте федерации.
"В рамках проведения данного матча, за поведение фанатов, выразившееся в бросании предметов и выбегании на поле, на Казахстанскую федерацию футбола был наложен штраф со стороны УЕФА в размере 19 250 евро.
В связи с этим, призываем всех болельщиков национальной сборной показать высокий уровень культуры боления в будущих матчах сборной, с целью недопущения применения к федерации более строгих санкций от УЕФА, таких как проведение матчей без зрителей", − говорится в обращении КФФ к болельщикам.
Федерация также поблагодарила фанатов за понимание и выразила надежду на горячую поддержку сборных.
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