УЕФА оштрафовала Казахстанскую федерацию футбола за поведение фанатов

О решении УЕФА сообщается на сайте федерации.

"В рамках проведения данного матча, за поведение фанатов, выразившееся в бросании предметов и выбегании на поле, на Казахстанскую федерацию футбола был наложен штраф со стороны УЕФА в размере 19 250 евро.

В связи с этим, призываем всех болельщиков национальной сборной показать высокий уровень культуры боления в будущих матчах сборной, с целью недопущения применения к федерации более строгих санкций от УЕФА, таких как проведение матчей без зрителей", − говорится в обращении КФФ к болельщикам.