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Учёные выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких | BaigeNews.kz 3 января, 06:07
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Фото: Pixabay

Учёные выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких

Штамм коронавируса "омикрон" наносит гораздо меньший вред лёгким в сравнении с другими штаммами COVID-19, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующий препринт исследования американских и японских ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета опубликован в журнале Research Square.

"Омикрон", как выяснили специалисты, может вызывать менее тяжёлое течение болезни.

К таким выводам исследователи пришли в результате серии экспериментов на мышах и хомяках. Животные, заражённые "омикроном", в большинстве своём испытывали более лёгкие симптомы заболевания и реже сталкивались с проблемой потери веса.

Ранее ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний заявили, что штамм "омикрон" не так опасен для клеток легких, как "дельта" и коронавирус дикого типа.

Омикрон выявлен в 106 странах мира. По официальным данным, в Казахстане «омикрона» нет.


#омикрон-штамм #коронавирус #ученые
3 января, 06:07
2668
Журналист

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