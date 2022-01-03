Учёные выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких

Штамм коронавируса "омикрон" наносит гораздо меньший вред лёгким в сравнении с другими штаммами COVID-19, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на РИА Новости.
Соответствующий препринт исследования американских и японских ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета опубликован в журнале Research Square.
"Омикрон", как выяснили специалисты, может вызывать менее тяжёлое течение болезни.
К таким выводам исследователи пришли в результате серии экспериментов на мышах и хомяках. Животные, заражённые "омикроном", в большинстве своём испытывали более лёгкие симптомы заболевания и реже сталкивались с проблемой потери веса.
Ранее ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний заявили, что штамм "омикрон" не так опасен для клеток легких, как "дельта" и коронавирус дикого типа.
Омикрон выявлен в 106 странах мира. По официальным данным
, в Казахстане «омикрона» нет.