В США предложили разрешить учителям приходить на уроки с оружием

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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что американские учителя должны получить право на ношение оружие в школах. Об этом он заявил на съезде Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Все мы должны согласиться с тем, что наши школы не должны быть самыми слабыми целями. Напротив, они должны быть самыми недоступными", — сказал Трамп.

Его выступление транслировали федеральные и местные телеканалы.

По мнению экс-президента США, в стране настало время "позволить прошедшим подготовку учителям скрытно носить оружие в школах".

Помимо этого, Трамп призвал увеличить финансирование и усовершенствовать найм и подготовку полицейских по всей стране. Бывший хозяин Белого дома также выступил с предложением оборудовать все национальные учебные заведения металлодетекторами, а также учредить норму, согласно которой в каждой школе должен дежурить сотрудник полиции либо охранник.

Напомним, 24 мая 18-летний житель техасского городка Ювальде Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. В результате погибли 19 детей и двое взрослых, еще 17 человек получили ранения.