Ученые выяснили, как долго коронавирус сохраняется в организме

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Вирус SARS-CoV-2 может проникнуть в большинство органов тела человека, включая сердце и мозг, и сохраняться там более полугода. Об этом говорят результаты исследования ученых из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости

Иченые проанализировали биоматериалы 44 человек, скончавшихся от COVID-19.

"Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов", − говорится в тексте исследования, которое опубликовали на сайте Research Square.

Эксперты выяснили, что вирус "широко распространяется" в организме, даже когда пациент переносит заболевание легко или вообще без симптомов.

При этом серьезных воспалений вне легких ученые не выявили.

"Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенного воспаления вне дыхательных путей", − утверждают исследователи.

Как указало агентство Bloomberg, независимые ученые пока не проверили эту работу.