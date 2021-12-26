Ученые открыли новую мышцу в теле человека

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Ученые обнаружили часть тела, которую раньше никогда не описывали. Это глубокий слой мышц жевательной мышцы, которая поднимает нижнюю челюсть и помогает людям жевать, передает BaigeNews.kz со ссылкой на hightech.fm

В учебниках анатомии жевательную мышцу описывают как двухслойную, она состоит из глубокого и поверхностного слоя.

"Однако в нескольких исторических текстах упоминается о возможном существовании и третьего слоя, но они крайне непоследовательны относительно его расположения", − отметили авторы исследования.

Поэтому команда решила проверить, может ли челюстная мышца иметь скрытый, сверхглубокий слой. Для этого они препарировали 12 тел, которые были законсервированы в формальдегиде. Исследователи также сделали компьютерные томограммы еще 16 тел и рассмотрели МРТ-скан живого человека, говорится в отчете. В ходе этих исследований они выявили "анатомически отчетливый" третий слой жевательной мышцы. Он проходит от скулового до венечного отростка − треугольного выступа на нижней челюстной кости.





"Этот глубокий участок жевательной мышцы отличается от двух других слоев по своим функциям. Судя по расположению мышечных волокон, этот слой, вероятно, помогает стабилизировать нижнюю челюсть", − отметила старший преподаватель кафедры биомедицины Базельского университета в Швейцарии Сильвия Мезей.

Исследователи также добавили, что среди научного сообщества принято считать, что все анатомические открытия уже сделаны за последние 100 лет. Но они сравнивают масштаб своего открытия с обнаружением нового вида позвоночных.

Команда предложила назвать обнаруженный мышечный слой Musculus masseter pars coronidea. Это переводится как "короноидная часть жевательной мышцы".