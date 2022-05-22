Участок дороги смыло дождём на трассе Алматы – Оскемен

Трасса Алматы – Оскемен оказалась буквально "разрезана" поперёк из-за того, что солидный участок дороги смыло дождём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании "КазАвтоЖол".

"22 мая в 16:45 на 395-м километре автомобильной дороги республиканского значения Алматы – Оскемен (поворот на село Енбек) из-за обильных осадков в виде дождя смыло трубчатый переход автодороги", − сообщили в "КазАвтоЖоле".

На пострадавшем участке начаты восстановительные работы. В них задействованы сотрудники алматинского филиала нацкомпании, четыре единицы спецтехники. Организовано круглосуточное патрулирование.

На данном участке введено ограничение движения для всех видов автотранспорта

"22 мая в 18:30 в Алматинской области в связи с размывом трубы введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автдороге Алматы – Оскемен (км. 382-410, участок п. Жансугуров − г. Сарканд", − говорится в сообщении "КазАвтоЖола".