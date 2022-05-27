Участник группы "Ирина Кайратовна" извинился за скандальное поведение на концерте

Участник казахстанской группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов обратился к казахстанцам после скандального выступления на концерте с коллегой по цеху Shiza, передаёт BaigeNews.kz
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Концерт прошёл в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Казахстанский артист, известный как Shiza, вышел
на сцену с государственным флагом Республики Казахстан. Он выразился нецензурно, продолжая держать в руках флаг.
В этот момент рядом с ним на сцене находился участник популярной группы "Ирина Кайратовна" Азамат Маркленов. В тот момент, когда Shiza произнёс нецензурное выражение, Маркленов начал смеяться и громко кричать. После флаг унесли. Видео скандального концерта появилось в соцсетях и вызвало волну возмущений.
После скандального концерта участник группы "Ирина Кайратовна" записал видеообращение, в котором извинился перед казахстанцами за неподобающее поведение на концерте.
"Я хочу попросить прощения у всех казахстанцев за то, как я вёл себя на сцене, за то, что выпил. Я это признаю. Это большая ошибка с моей стороны и в то же время урок для меня. Обещаю, что больше такого не повторится, потому что наши концерты посещают не только молодёжь, но и подростки, семьи с маленькими детьми", — сказал Азамат Маркленов.
Также он извинился за рэпера Shiza. По словам Маркленова, тот "хотел отдать кому-то флаг на память". Он также сказал, что в тот вечер на сцене не было других артистов.