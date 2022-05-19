Участковый снял жильё матери-одиночке с тремя детьми в Костанае

Костанайский участковый Онайбек Оразаков помог с жильём и оформлением документов женщине с тремя детьми, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, передаёт BaigeNews.kz
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С чего началась эта история, рассказали
в ДП Костанайской области. В дежурную часть северного отдела полиции я поступило сообщение о том, что по улице Узкоколейная соседи устроили дебош. На вызов выехал участковый инспектор Онайбек Оразаков.
На месте он встретил женщину с тремя маленькими детьми. Она одна воспитывает детей. Семье негде было жить, поэтому женщина попросилась пожить у знакомого.
"Когда я увидел женщину с детьми, не смог остаться в стороне. Старшему ребёнку всего четыре года, а младшему — шесть месяцев. Решил помочь, в первую очередь, с жильём, снял комнату в общежитии и разместил там женщину с детьми", — рассказал Онайбек Оразаков.
Также участковый обеспечил семью продуктами первой необходимости. Помогли им и неравнодушные люди.
"Женщина получает пособие. Но по каким-то причинам в этом месяце деньги не поступили. Я обратился в ЕНПФ и помог с документами", — добавил полицейский.
Старший лейтенант за три года службы в полиции не раз помогал тем, кому необходима была поддержка. Мама детей поблагодарила участкового за помощь в непростой ситуации.
Похожая история ранее произошла в Актобе. Хозяева квартиры вызвали участкового, чтобы тот выселил квартирантов. Ситуация в семье была трудной: муж потерял работу, а женщина с грудным ребёнком была дома. Полицейский решил помочь
семье, оплатив аренду квартиры.