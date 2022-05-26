Участкового инспектора полиции убили в Петропавловске

Труп участкового полицейского нашли в Петропавловске. На теле убитого обнаружили ножевые ранения в области грудной клетки, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.
"Труп участкового инспектора полиции, 1990 г.р., работавшего в Управлении полиции города Петропавловска, обнаружен 25 мая у себя в доме в одном из микрорайонов города, с признаками насильственной смерти в виде проникающего колото-резанного ранения грудной клетки", - сообщает прокуратура.
Как пояснил заместитель прокурора Северо-Казахстанской области Мурат Кожамкулов, убийство полицейского не связано с его профессиональной деятельностью. Основная версия, которую отрабатывают следователи, это убийство, совершённое на почве ссоры и неприязненных отношений.
На причастность к этому преступлению проверяется жена убитого полицейского.
"В данное время по делу проводятся все необходимые и неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по делу. Сейчас пока рано делать выводы об итогах расследования. Назначаются судебные экспертизы. Изъято предполагаемое орудие преступления. Ход расследования находится на контроле прокуратуры СКО", - добавили в ведомстве.
У участкового полицейского остались двое малолетних детей.