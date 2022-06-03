Участки нескольких улиц временно перекроют в Нур-Султане

Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

В связи с ремонтом дороги участки двух улиц временно перекроют в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

На участке улицы Сыганак в районе пересечения с улицей Омарова, движение транспорта частично перекроют с 22.00 часов 3 июня до 06.00 часов 6 июня 2022 года. При движении со стороны улицы Омарова по улице Сыганак транспортные потоки будут распределены на сторону дороги встречного направления, с расстановкой соответствующих дорожных знаков и видимых ограждений.

Кроме того, с 3 июня по 6 июня 2022 года, движение транспортных средств по Путепроводу №2 (проспект Богенбай батыра - шоссе Алаш), от улицы Валиханова будет частично перекрыто. При движении со стороны улицы Айманова по проспекту Богенбай батыра транспортные потоки распределят на сторону дороги встречного направления, с расстановкой соответствующих дорожных знаков и видимых ограждений.

Для безопасности и исключения транспортных заторов, департамент полиции Нур-Султана просит водителей строго соблюдать ПДД, быть предельно внимательными к перекрытым участкам и заранее планировать свой маршрут движения.







