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Генеральный директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Тайваня Чжуан Джен-Сяна сообщил, что у семерых вернувшихся из Казахстана каратистов сборной Тайваня выявили омикрон-штамм COVID-19, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Taipeitimes.



Результаты тестов спортсменов стали известны 28 декабря. По словам Чжуан Джен-Сяна, из 14 новых случаев заболевания, семь выявили у членов тайваньской команды карате, которые вернулись из Казахстана. Из 13 случаев COVID-19, выявленных в команде карате, двое получили одну дозу вакцины, а 11 получили вторую дозу с июля по ноябрь.

Центр попросит Консультативный комитет по практике иммунизации Тайваня сообщить, следует ли разрешать национальным спортивным командам, выезжающим за границу, получать ревакцинацию раньше, чем требуется после второй дозы.



Чжуан Джен-Сяна добавил, что члены национальной сборной будут опрошены для определения возможных причин заражения.



