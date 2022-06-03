У казахстанцев появится возможность напрямую обращаться в Конституционный суд

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Председатель сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, комментируя поправки в Конституцию, объяснил, что собой будут представлять Конституционный суд и Конституционный Совет, если большинство казахстанцев отдадут свои голоса за изменения в главный документ страны, передаёт BaigeNews.kz.

"В Конституционный совет граждане не смогут обращаться с жалобами, туда смогут обращаться только спикер парламента, президент и некоторые депутаты. Если решение того или иного госоргана нарушает их права, они могут обращаться в Конституционный суд", — сказал Ашимбаев.

Он добавил, что Конституционный суд будет состоять из 11 человек: председателя назначает президент по согласованию с сенатом. Он же будет назначать четверых судей, а остальных шесть — парламент: по три человека от мажилиса и сената.

Все решения Конституционного суда будут выполняться неукоснительно и гарантироваться президентом, добавил Ашимбаев.

Напомним, 5 июня в Казахстане пройдет республиканский референдум. В голосовании за поправки в Конституцию смогут принять участие все граждане Казахстана старше 18 лет.