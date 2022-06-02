Тянь-шанский бурый медведь попал в фотоловушку в нацпарке "Алтын-Эмель"

Тянь-шанский бурый медведь "засветился" в природном национальном парке "Алтын-Эмель" в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
В нацпарке "Алтын-Эмель" показали одного из своих обитателей — Тянь-шанского бурового медведя. Фото животного нацпарк опубликовал на своей странице
в Instagram.
Тянь-шанский бурый медведь — обособленный подвид бурого медведя (лат. Ursus arctos), обитающий в горах Памира, Тянь-Шаня и Гималаев. Он относится к редким видам животных, ареал и численность которого сокращается.
Тянь-шанский бурый медведь занесён в Красную книгу.
В мае в национальном парке "Алтын-Эмель" кобыла лошади Пржевальского родила жеребёнка-самца. Он чувствует себя хорошо, пьёт молоко и следует за матерью.