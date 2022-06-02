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Тянь-шанский бурый медведь попал в фотоловушку в нацпарке "Алтын-Эмель" | BaigeNews.kz 2 июня, 17:27
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Фото: instagram.com/altynemel_np

Тянь-шанский бурый медведь попал в фотоловушку в нацпарке "Алтын-Эмель"

Тянь-шанский бурый медведь "засветился" в природном национальном парке "Алтын-Эмель" в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В нацпарке "Алтын-Эмель" показали одного из своих обитателей — Тянь-шанского бурового медведя. Фото животного нацпарк опубликовал на своей странице в Instagram.

Тянь-шанский бурый медведь — обособленный подвид бурого медведя (лат. Ursus arctos), обитающий в горах Памира, Тянь-Шаня и Гималаев. Он относится к редким видам животных, ареал и численность которого сокращается.
Тянь-шанский бурый медведь занесён в Красную книгу.

В мае в национальном парке "Алтын-Эмель" кобыла лошади Пржевальского родила жеребёнка-самца. Он чувствует себя хорошо, пьёт молоко и следует за матерью.
#дикие животные #нацпарк #Алматинская область
2 июня, 17:27
1544
Журналист

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