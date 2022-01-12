"Ты оставил огромный шлейф крови" - бывший замакима Нур-Султана высказался о Кариме Масимове

Лента новостей
"Когда получают безмерную власть, некоторые думают, что они стали выше Бога, и ты не стал исключением! Ты оставил за собой огромный шлейф крови и на своих руках, что место только в аду! Все то горе и слезы людей, кого ты незаконно преследовал, или наоборот, пострадавших от того, что ты умело и умышленно прятал преступления лояльных тебе, возвращается на твою голову! Надеюсь, тебя не поместят в ту угловую “VIP” камеру СИЗО КНБ с теплой водой и холодильником, а как все арестованные будешь довольствоваться общим душем раз в две недели и мастерить "холодильник" за окном для хранения еды, и ты сможешь прочувствовать, как твои родные будут стоять под окнами, в очереди, на морозе, дабы передать тебе черной икры!", - написал Султанбеков.Экс-заместитель столичного акима заявил в публикации, что Масимов якобы пытался повесить все обвинения по уголовному делу Астана LRT на него, Каната Султанбекова. Автор сравнил бывшего главу Комитета нацбезопасности с клопом.
"Невольно тут вспомнишь слова Акунина: "Увидел клопа, и так разозлился на несчастное насекомое, что даже давить не стал. Зачем дарить кровососу мученическую смерть? Улучшить клопу карму, дабы в следующей жизни он возродился на более высокой ступени сансары? Шиш ему, а не сансара…". Теперь становится очевидным, почему ты, Масимов, так сильно препятствовал расследованию проекта ЛРТ Астаны, и всей данной тебе властью перекидывал все обвинения на меня в хищении денег проекта, не давая ход моим показаниям, ведь ты сам стоял у истоков займа у Китайского Банка Развития, когда подписал в декабре 2015 года документы по займу на этот проект", - написал он.
Напомним, Канат Султанбеков объявлен казахстанскими властями в международный розыск по делу о хищениях при строительстве легкорельсового транспорта LRT. В Антикоррупционной службе сообщили, что Султанбеков находится в США, и пока нет возможности экстрадировать его.
Hype news