Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

Власти Турции приняли решение об отмене ПЦР-тестов для въезда в страну, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Hurriyet
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Такое решение принято с учётом ситуации с коронавирусом в мире. По новым правилам теперь на пограничных пунктах въезжающим не потребуется предъявлять справки об отсутствии COVID-19
"Не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", — сообщили в МВД Турции.