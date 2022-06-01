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Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну | BaigeNews.kz 1 июня, 10:47
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Фото: pixabay.com

Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

Власти Турции приняли решение об отмене ПЦР-тестов для въезда в страну, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Hurriyet.

Такое решение принято с учётом ситуации с коронавирусом в мире. По новым правилам теперь на пограничных пунктах въезжающим не потребуется предъявлять справки об отсутствии COVID-19
"Не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда", — сообщили в МВД Турции.
#Турция #туризм #ПЦР-тестирование #коронавирус
1 июня, 10:47
1466
Журналист

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