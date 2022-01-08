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  • Турция готова оказать любую необходимую помощь Казахстану
Турция готова оказать любую необходимую помощь Казахстану | BaigeNews.kz 8 января, 00:00
5710
Фото: МИД РК

Турция готова оказать любую необходимую помощь Казахстану

Глава турецкого МИД выразил слова поддержки и готовность Турции оказать Казахстану любую помощь.

Турция готова оказать любую необходимую помощь Казахстану. Об этом, как передает BaigeNews.kz, стало известно в ходе телефонного разговора и.о. заместителя Премьер-министра — министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства, М.Чавушоглу выразил слова поддержки и готовность Турции оказать Казахстану любую необходимую помощь по нормализации обстановки в стране.

М.Тлеуберди проинформировал турецкого коллегу по текущей ситуации в Казахстане.

Стороны договорились провести внеочередную министерскую встречу Организации тюркских государств 11 января с.г. в формате видео-конференции.

До этого BaigeNews.kz сообщил о том, что Евросоюз выразил поддержки усилиям властей Казахстана по стабилизации ситуации в стране.

Ранее также сообщалось, что иностранные посольства на территории Казахстана не пострадали в ходе беспорядков в стране.

8 января, 00:00
5710
Журналист

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