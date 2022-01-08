Фото: МИД РК

Глава турецкого МИД выразил слова поддержки и готовность Турции оказать Казахстану любую помощь.

Турция готова оказать любую необходимую помощь Казахстану. Об этом, как передает BaigeNews.kz, стало известно в ходе телефонного разговора и.о. заместителя Премьер-министра — министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в пресс-службе казахстанского внешнеполитического ведомства, М.Чавушоглу выразил слова поддержки и готовность Турции оказать Казахстану любую необходимую помощь по нормализации обстановки в стране.

М.Тлеуберди проинформировал турецкого коллегу по текущей ситуации в Казахстане.

Стороны договорились провести внеочередную министерскую встречу Организации тюркских государств 11 января с.г. в формате видео-конференции.

До этого BaigeNews.kz сообщил о том, что Евросоюз выразил поддержки усилиям властей Казахстана по стабилизации ситуации в стране.

Ранее также сообщалось, что иностранные посольства на территории Казахстана не пострадали в ходе беспорядков в стране.