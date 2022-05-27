Туркестанец ездил с поддельными госномерами и не оплатил штрафы на два миллиона тенге

Фото: Бауыржан Жуасбаев

Полицейские выявили автомобиль с поддельными номерами и неоплаченными штрафами на два миллиона тенге в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Автомобиль с поддельным государственным номером выявили благодаря программе "Коргау – Опасный водитель". Система также показала, что водитель совершил 67 административных правонарушений и не оплатил штрафы на два миллиона 244 тысячи тенге.

В отношении водителя составили административный протокол по статье 593 КоАП РК "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движени " и статье 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств". Автомобиль нарушителя водворили на штрафстоянку.