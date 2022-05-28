Туристы смогут посещать Кипр без вакцинации и ПЦР-тестов

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Кабинет министров Кипра принял решение смягчить требования к въезжающим в страну туристам, сообщает ТАСС.
С 1 июня всем путешественникам вне зависимости от страны их происхождения больше не потребуется предъявлять действующий сертификат о прохождении вакцинации, справку о перенесенном заболевании, результаты ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген.
Ограничения отменяются как в аэропортах, так и в портах страны.
Причиной такого решения, как утверждается, является улучшение эпидемиологической ситуации.
Ранее сообщалось о том, то коронавирусные ограничения смягчили для туристов в Испании и Германии.
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