Четырёх пропавших туристов спасли в Туркестанской области

Фото: ДЧС по Туркестанской области

По словам спасённых, они потерялись в тумане.

Спасатели Туркестанской области спасли четырёх туристов, пропавших без вести, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной департамент ЧС.

Как сообщили спасатели, 22 мая в 22:10 на номер 112 поступило сообщение об исчезновении отдыхающих, выехавших 22 мая в 11.00 с озера Сусинген и направлявшихся в зону отдыха "Алтын-Дан" и не вернувшихся.

В поисковых работах в ущелье Наутсай, расположенном в пяти километрах от сел Керегетас и Каскасу Толебийского района, были задействованы 17 спасателей, один кинолог, две единицы техники, четыре полицейских и пять сотрудников Национального парка.

Четверых пропавших туристов нашли в третьем часу ночи 23 мая в горном районе Кулыншакты в 10 км от ущелья Наутсай. По словам спасённых, они потерялись в тумане.

В седьмом часу поисковая группа довезла пропавших до их базы, медицинская помощь им не потребовалась.