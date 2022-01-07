ТЦ и крупные магазины в РК с 7 января открыты только для людей с "зеленым" статусом

Торговые центры и крупные магазины в Казахстане с 7 января смогут посетить только люди с "зеленым" статусом по коронавирусу или отрицательным ПЦР-тестом, сообщил телеканал "Хабар 24"
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По информации Минздрава РК, Нур-Султан перешел
в красную зону по распространению коронавируса. В трех городах страны отмечается резкое ухудшение эпидситуации - это столица, Алматы и Шымкент.
6 января стало известно, что в Казахстане выявили
штамм коронавируса "Омикрон". Новый вариант коронавируса обнаружен в Алматы - семь — в Алматы и один — в Нур-Султане.
Напомним, с 5 января 2022 года по постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана в будни и выходные вход в ТРЦ, торговые дома, торговые сети (непродовольственные), торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров, караоке разрешается только при условии наличия безопасного "зеленого" статуса.