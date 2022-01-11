ЦОНы заработали в Алматы

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11 января в Алматы возобновили работу ЦОНы, передает BaigeNews.kz.



"В Алматы возобновили работу ЦОНы. Клиентам доступны все услуги за исключением оформления удостоверения личности, паспорта и миграционных услуг. График работы ЦОНов - с 9 до 18 часов (понедельник - пятница)", - сообщили в МЦРИАП РК.

На данный момент ЦОНы не работают только в Алматинской области. Во всех регионах Казахстана не работают автоЦОНы. Это связано с тем, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач.







