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ЦОНы заработали в Алматы | BaigeNews.kz 11 января, 10:37
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Фото: https://baigenews.kz/

ЦОНы заработали в Алматы

11 января в Алматы возобновили работу ЦОНы, передает BaigeNews.kz.

"В Алматы возобновили работу ЦОНы. Клиентам доступны все услуги за исключением оформления удостоверения личности, паспорта и миграционных услуг. График работы ЦОНов - с 9 до 18 часов (понедельник - пятница)", - сообщили в МЦРИАП РК.

На данный момент ЦОНы не работают только в Алматинской области. Во всех регионах Казахстана не работают автоЦОНы. Это связано с тем, что сотрудники Комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач.



#ЦОН #Алматы
11 января, 10:37
1039
Журналист

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