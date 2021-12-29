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ЦИК внес представление о досрочном прекращении полномочий Бекболата Тлеухана | BaigeNews.kz 29 декабря, 10:31
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Фото: 24.kz

ЦИК внес представление о досрочном прекращении полномочий Бекболата Тлеухана

На сайте Центральной избирательной комиссии опубликовали представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Бекболата Тлеухана, передает BaigeNews.kz.

Представление оформили в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона РК от 16 октября 1995 года "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

"В связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Тілеухана Бекболата Қанайұлы", — говорится в сообщении.

В ЦИК добавили, что представление о досрочном прекращении полномочий депутата внесут в Мажилис Парламента Республики Казахстан.

Бекболат Тлеухан был депутатом Мажилиса седьмого созыва от партии Nur Otan с 14 января 2021 года.

#ЦИК #Мажилис #депутаты
29 декабря, 10:31
2192
Журналист

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