Церемония прощания с погибшим прапорщиком юстиции прошла в Талдыкоргане

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В последний путь проводили сотрудника УИС Алматинской области прапорщика юстиции Ербола Ержанова, погибшего во время нападения на СИЗО в Талдыкоргане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет УИС МВД РК.



Трагедия случилась 7 января. Вооруженная группа открыла огонь по сотрудникам, которые в этот момент находились за территорией учреждения ЛА-155/16 (следственный изолятор). В результате от полученных огнестрельных ранений головы и ноги погиб прапорщик юстиции.

"Мой сын работал в СИЗО 22 года. 6 января у него подошел срок и он должен был выйти на пенсию, но не дожил. Ценой своей жизни заплатил за мир и спокойствие родины. Прошу вас будьте сплоченными, террористы нас использовали. Не поддавайтесь на провокации", - рассказал отец погибшего прапорщика.

У Ербола Ержанов остались его отец, супруга и двое детей. Сын является курсантом Военного института, который не смог провести отца в последний путь, так как находился на базе учебного заведения, в связи со сложившейся ситуацией в стране.

8 января в Карагандинской области прошла церемония прощания с погибшими вовремя массовых беспорядков гвардейцами Мадияром Кайсаровым и Айбатом Амановым.