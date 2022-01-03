Германия может повысить цены на мясо почти в 10 раз

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"Больше не должно быть бросовых цен на продукты", — считает новый министр сельского хозяйства Германии.

В Германии требуют борьбы с дешевыми продуктами ради климата, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Немецкую волну".

Новый министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (Cem Özdemir) — профессиональный политик, который умеет делать броские высказывания. Как, например, в конце декабря в популярном таблоиде Bild am Sonntag: "Иногда мне кажется, что хорошее моторное масло для нас важнее, чем хорошее масло для салата". Этим заявлением "зеленый" политик запустил дискуссию не только о хорошем питании.

По словам Оздемира, средний немец питается слишком нездорово, более 50 процентов взрослых имеют избыточный вес.

"Причина — слишком много сахара, жира и соли, особенно в полуфабрикатах", — сказал министр. "Политики слишком долго пытались мотивировать отрасль — путем добровольных обязательств сократить объем этих ингредиентов в готовых пищевых продуктах. С этим покончено. Я введу обязательные цели по их сокращению", — заявил Оздемир.

"Зеленый" политик считает, что в Германии слишком низкое качество продуктов питания и цены на них.

"Больше не должно быть бросовых цен на продукты, они разрушают фермы, препятствуют достойному содержанию животных, способствуют исчезновению видов и разрушают климат. Я хочу изменить это", — сказал Оздемир. Цена на продукты питания, требует министр, должна "сильнее отражать экологическую реальность".

Коалиционное соглашение нового правительства ФРГ уже содержит положение о необходимости изменений в сельском хозяйстве. В нем сформулирована цель увеличения доли сельскохозяйственных земель, которые обрабатываются в соответствии экологическими принципами, с 10 до 30 процентов к 2030 году.

Оппозиция: Не стоит указывать людям, что и сколько им следует есть

Высказывания Оздемира сразу же вызвали резкую критику со стороны христианских демократов, которые сейчас находятся в оппозиции. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) заявил в газете Bild, что федеральное правительство не должно "указывать людям, что и сколько им следует есть". Сельское хозяйство в Баварии играет важную роль в экономике, а объединения фермеров пользуются большим влиянием.

Для Кристофа Минхоффа (Christoph Minhoff) требования Оздемира не стали новостью. Он возглавляет Немецкую ассоциацию пищевой промышленности, которая, по ее собственным данным, представляет интересы компаний по всей пищевой цепочке "от поля до тарелки". Оздемир "ломится в открытую дверь", — сказал Минхофф DW. И добавил: "Это не поможет, если компания производит товар, который остается лежать на полке. Нужны продукты, которые потребитель в конечном итоге покупает".

Увеличить цены на мясо в шесть раз?

Пищевая промышленность готова приложить не меньше усилий, чем любая другая отрасль, чтобы сделать свою продукцию более экологичной, подчеркивает Минхофф.

"Никто больше не хочет мясо замученных животных, — говорит он. — Все эти цели уже поставлены, однако проблема в том, что это стоит больших денег. И главный вопрос: кто за это заплатит?"

Вопрос о стоимости мер не стоит недооценивать. Это подтверждает доклад, представленный в июле 2021 года "Комиссией по вопросам будущего сельского хозяйства", в которую вошли ученые, фермеры, представители бизнеса, а также специалисты в сфере защиты прав потребителей, окружающей среды и защиты животных.

Они не только предвосхитили общие требования Оздемира: сократить потребление мяса, более эффективно защищать климат. Комиссия также пришла к выводу, что потребители, например, должны платить в пять-шесть раз больше за килограмм говядины — более 80 евро, а не около 13 евро, как сегодня. На столько должны вырасти цены, чтобы компенсировать издержки, связанные с загрязнением окружающей среды и утратой биоразнообразия; По мнению комиссии, молочные продукты должны стоить в два-четыре раза дороже, чем в настоящее время.

Комиссия оценила внешние издержки экологического ущерба, который причиняет промышленное сельское хозяйство, примерно в 90 миллиардов евро в год. Поэтому рекомендованные ежегодные инвестиции в размере 7-11 миллиардов евро на переход к экологичному сельскому хозяйству будут потрачены не зря, говорится в ее итоговом докладе. В любом случае, как считает комиссия, без сокращения поголовья скота в Германии не обойтись.

Фермеры хотят, чтобы потребители больше ценили их труд

Доклад был принят единогласно. Это показывает, что позиции фермеров и экологов не так сильно расходятся. В любом случае фермеры хотят, чтобы потребители больше ценили их труд. Председатель независимой ассоциации "Свободные фермеры" Рейнхард Юнг (Reinhard Jung) в целом приветствует изменения, которых Оздемир хочет добиться в сельском хозяйстве. "Если потребители сознательно будут покупать региональные или экологически чистые продукты питания, то они увеличат и добавленную стоимость — деньги, которые фермеры могут заработать", говорит DW Юнг, сам управляющий фермой.

Потребление мяса в странах мира в 2021 году (в кг на душу населения)

Что касается пищевой промышленности и торговли, то он придерживается мнения, что цены не обязательно должны расти ради справедливой оплаты за труд фермеров.

"Посредники между производителями и конечными потребителями зарабатывают очень много денег, — отмечает Юнг. — И если удастся лишить части этих денег крупные торговые сети, мясокомбинаты и молокозаводы, то потребителю не придется платить намного больше".

В списке пожеланий министру "Свободные фермеры" назвали три основных идеи. Во-первых, указание происхождения на упаковке должно помочь потребителям легче найти на полках магазинов местные продукты. Во-вторых, фермеры хотят более справедливых отношений с поставщиками: они хотят знать заранее, сколько денег они получат за свою продукцию. В нынешних условиях крупные производители продуктов питания платят фермерам только задним числом, в зависимости от рыночных условий на момент продажи.

Несправедливая система

Юнг критикует нынешнюю систему, особенно в молочном секторе.

"Фермер примерно через месяц после продажи узнает, сколько он на самом деле получит за литр молока. Это та сумма, которая остается после того, как все посредники получили свою долю", — говорит он.

В-третьих, Юнг призывает принять закон о декартелизации, чтобы разрушить монополию крупных отраслевых компаний. По его мнению, такой закон может привести к снижению цен, усилив конкуренцию, а также открыть фермерам возможность активно участвовать в ней.

Маркировка происхождения продуктов питания уже закреплена в новом коалиционном соглашении. Что касается декартелизации и справедливых условий поставок, то о них в соглашении говорится в более общих словах: новое правительство планирует создать "финансовую систему, наполняемую участниками рынка, из средств которой будут компенсировать текущие расходы сельскохозяйственных предприятий и поощрять инвестиции".

Ассоциация немецких фермеров является гораздо более крупной лоббистской организацией, чем "Свободные фермеры". Она считает, что закон о борьбе с монополиями в аграрном секторе маловероятен и с политической, и с юридической точки зрения. Имеется лишь несколько примеров из других стран, когда антимонопольные органы действительно добились успеха в разукрупнении чрезмерно концентрированных компаний, заявил в интервью DW замглавы организации Уве Хеммерлинг (Uwe Hemmerling).

Не по карману малообеспеченным гражданам

Кроме того, нельзя забывать о социальном аспекте. Левоцентристское правительство под руководством социал-демократического канцлера не может игнорировать тот факт, что высокие цены на продукты питания будут не по карману гражданам с низкими доходами.

По данным Федерального статистического ведомства, в 2019 году около семи миллионов, или почти каждый десятый человек в Германии получал социальные пособия. Поэтому малообеспеченные немцы будут нуждаться в дополнительной государственной поддержке из-за роста цен на продукты питания.