Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний открыли в Алматы

Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов посетил в Алматы Центр ядерной медицины. Он открылся при содействии компании "МедИнвестГрупп Казахстан", передает BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Это первый в стране инновационный медицинский центр, деятельность которого направлена на диагностику онкологических заболеваний. Исследования в центре проводятся бесплатно и доступны всем казахстанцам в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

Центр ядерной медицины оснащен самым современным оборудованием для раннего выявления онкологических патологий. Высокотехнологичный ПЭТ-сканер Biograph Horizon (Siemens) сочетает возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Исследования позволяют оценить структуру и функциональные особенности опухоли на молекулярном уровне. Этот метод дает возможность обнаружить малейшие очаги и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований.





Вице-премьер, ознакомившись с возможностями центра, отметил, что ПЭТ/КТ-диагностика – это один из важнейших инструментов для борьбы с онкологическими заболеваниями.

"Инновационные исследования позволяют получить точную информацию о состоянии пациента. Это важно и на стадии уточнения заболевания и на этапе лечения. Медицинские центры оснащенные самой современной аппаратурой очень важны для сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни граждан Казахстана", — сказал Ералы Тугжанов.

Стоит отметить, что аппаратура, закупленная компанией "МедИнвестГрупп Казахстан", и используемая в Центре ядерной медицины г. Алматы может позволить врачам принимать до семи тысяч пациентов в год. Это поможет казахстанцам, нуждающимся в лечении и диагностике, существенно сократить срок ожидания сложной процедуры исследований. Подобные центры инвестиционная компания MIG Qazaqstan в ближайшем будущем откроет в городах Уральск, Шымкент и Караганда в рамках государственно-частного партнерства.



