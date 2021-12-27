Трансгендеры в спорте. Как в Казахстане воспринимают новые рекомендации МОК

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В ноябре этого года Международный олимпийский комитет выпустил свод рекомендаций для спортивных федераций об участии в соревнованиях трансгендеров. В опубликованном документе определены основные принципы работы с трансгендерами и лицами, имеющими противоположную своему полу гендерную идентичность.

По мнению комитета, иметь право участвовать в соревнованиях должны все спортсмены, независимо от их пола, гендерной идентичности или статуса. Каждый спортсмен должен самостоятельно выбирать для себя гендерную категорию, которая больше всего ему подходит.

МОК настаивает, что спортсмены могут получить отказ только в том случае, если будет доказано, что его преимущество нечестно или существует возможность нанесения вреда другим атлетам. Такие доказательства должны быть убедительными, а спортсмен может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Также МОК рекомендует не обязывать спортсменов проходить тесты на уровень тестостерона. Этот показатель теперь не является достаточным основанием для отказа в участии в соревнованиях. Поправки, вводимые комитетом, всего лишь рекомендации, последнее слово в вопросе участия транс-персон в соревнованиях остается пока за федерациями.

Само по себе участие транс-спортсменов в Олимпиаде – уже не новость. В этом году на помост Олимпиады в Токио вышел первый спортсмен-трансгендер. Лорел Хаббард, которая раньше была мужчиной по имени Гэвин, принимала участие в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин в весовой категории свыше 87 кг. В стартовой попытке Хаббард заявила в рывке второй вес среди всех участниц – 120 кг, но справиться с ним не смогла. 43-летняя Хаббард – самая возрастная участница-тяжелоатлетка на Олимпиаде в Токио, выступает за Новую Зеландию.



Свой переход она совершила в возрасте 35 лет, а впервые как женщина выступила на международном уровне в 2017 году. Тогда же Хаббард завоевала серебро чемпионата мира. В 2020 году она выиграла золото чемпионата мира в Риме.

Западные СМИ и политические активисты в основном восторженно приняли рекомендации МОК. По их мнению, это наконец-то может положить конец дискриминации транс-спортсменов.

В США шаги к равенству спортсменов вне зависимости от гендера предприняли еще раньше, чем на это решился МОК. Джо Байден в первый же свой день в Белом доме подписал указ “О предотвращении и борьбе с дискриминацией на основе гендерной идентичности и сексуальной ориентации”. Указ запрещает дискриминировать трансгендеров в повседневной жизни, открывает для них дорогу для службы в армии и к другим гражданским благам и обязанностям.

Также в нем отдельно отмечено, что организация, получающая государственное финансирование, обязана допустить к соревнованиям среди девушек представителей биологического мужского пола, которые идентифицируют себя как женщины. Таким образом это полностью совпадает с политикой, которой осенью этого года начал придерживаться Олимпийский комитет.

Наиболее негативно рекомендации восприняли в Российской Федерации. Некоторые специалисты посчитали, что подобное отношение – это предательство по отношению к женскому спорту. Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, например, посоветовал трансгендерным спортсменам создать собственные соревнования, по типу Параолимпийских.

Также о решении МОК высказался и президент России Владимир Путин. На пресс-конференции 23 декабря он рассказал о своем отношении к сменившим пол спортсменам.

"Мужчины объявляют себя женщиной и выступают, скажем, в тяжелой атлетике. Или еще в каком-то виде. Женский спорт перестанет существовать. Совсем! Но здравый смысл должен быть какой-то. Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина – это женщина, мужчина – это мужчина. Мама – это мама, отец – это отец", – сказал Путин.

Журналист BaigeNews.kz узнал, как к нововведениям МОК относятся казахстанские представители спортивного сообщества и транс-активисты.

Минкультуры и спорта: "Без какой-либо дискриминации"

"В соответствии с Олимпийской хартией осуществление прав и свобод должно быть обеспечено отсутствие какой-либо дискриминации – расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, благосостояния, рождения или иного статуса", – сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры.

Там также отметили, что в соответствии с Конституцией РК никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

"Решение о соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета по участию в соревнованиях спортсменов-трансгендеров казахстанскими федерациями будут приниматься в соответствии с Правилами допуска спортсменов к соревнованиям, разработанными и утвержденными международными спортивными федерациями по видам спорта", – добавили в комитете.

Чиновники также поспешили сообщить, что в настоящий момент в составах сборных и штатных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта отсутствуют спортсмены-трансгендеры.

Казахстанские спортсменки: "У нас в свое время был секс-контроль"

Казахстанские спортсменки менее сдержанно высказались об участии трансгендеров в женских соревнованиях.

"Я негативно к этому отношусь. Как можно к этому относиться вообще? Это кошмар! Это, естественно, даст им преимущество, даже если мужчину переделать в женщину, все равно мужчина от природы сильнее намного в любом случае. И их результаты будут лучше во всех видах спорта, не говоря уже про тяжелую атлетику. На чемпионатах мира такие ситуации уже случались", – считает российская и казахстанская тяжелоатлетка, двукратная чемпионка мира Светлана Подобедова.

Примерно такого же мнения придерживается и казахстанская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта РК, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V-VI созывов Ольга Шишигина.

"Категорически против, так как у нас в свое время был секс-контроль, который мы проходили, потому что, какие бы гендерные изменения ты не проходил, все равно у тебя мужских гормонов больше. И в итоге получается, что женщины соревнуются с мужчинами. Поэтому я против", – заявила она.

По ее словам, в прошлом были случаи, когда наши спортсменки встречались с такими противниками, и трансгендеры выигрывали с большим результатом.

"Мужчина есть мужчина, он в любом случае сильнее женщины. Лично мое мнение – я против этого. Я сама с такими противниками не сталкивалась, поэтому прокомментировать какие-то конкретные примеры не могу. Но женщина должна биться только с женщиной на ринге", – считает заслуженный мастер спорта Казахстана по боксу, бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне Марина Вольнова.

"Трансгендерные женщины – это такие же женщины"

Правозащитница и транс-активистка Виктория Примак отметила, что отношение к трансгендерным людям в Казахстане в целом стигматизирующее, трансфобное и дискриминирующее, как в обществе, так и на законодательном уровне.

"По данным исследования "Мы живем, пока нас не видят", проведенного трансгендерной инициативой ALMA-TQ в 2020-2021 году, более 80 процентов респондентов отметили, что сталкивались с дискриминацией или насилием по признаку гендерной идентичности. 70 процентов респондентов подвергались психологическому насилию, треть из опрошенных трансгендерных людей подвергались физическому насилию, и почти половина подвергались травле на работе или учебе из-за того, что являются трансгендерными людьми. Я думаю, что эти цифры наглядно показывают положение трансгендерных людей", – рассказала она.

Виктория считает, что законодательство Казахстана, к сожалению, не защищает трансгендерных людей, а, наоборот, нарушает гарантированные права.

"Например, статья 257 в Кодексе "О браке, супружестве и семье" требует хирургической стерилизации для изменения документов, а документы для трансгендерных людей – это возможность социализации, возможность работать, учиться, получать социальные услуги, медицинскую помощь без дискриминации и отказов. По данным того же исследования, только 20 процентов трансгендерных людей имеют доступ к юридическому признанию гендера. При этом 90 процентов имеют потребность в юридическом признании гендера и только 25 процентов имеют потребность в хирургической коррекции. Требование хирургических вмешательств подавляющее большинство трансгендерных людей отмечают, как основное препятствие для юридического признания гендера", – сообщила активистка.

Также при пересмотре Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" были внесены изменения в статью 156, где увеличили возраст, с которого доступна медико-социальная помощь трансгендерным людям.

Изначально в проекте кодекса, который был предложен Министерством здравоохранения, был возраст с 18 лет, но депутаты не поддержали его из-за своей неосведомленности и непонимания вопроса, ограничив доступ к гендерно-аффирмативной помощи с 21 года, считает Виктория.

"Решение, которое лишило людей доступа на прохождение медицинской комиссии, помощи необходимых специалистов для трансгендерного перехода, возможности изменить свои документы, было крайне опрометчивым и поставило жизни трансгендерной молодежи в Казахстане под угрозу. Такие ограничения и невозможность получить жизненно необходимую помощь приводят к тому, что молодые трансгендерные люди могут начинать прием гормональной терапии без контроля врача, а непринятие семьями и близкими, невозможность изменить документы, получить образование, найти работу может приводить к рискованному поведению, употреблению психоактивных и психотропных веществ, низкой заботе о здоровье, суицидальным рискам и многому другому", – говорит Виктория.

Также спикер отметила, что, помимо этого, были изменены правила для медицинского освидетельствования для трансгендерных людей.

“Правила стали сложнее. Появились временные ограничения заключений, необоснованный список анализов и заключений медицинских специалистов. И при этих всех ограничениях и требованиях в Казахстане трансгендерные люди совершенно не защищены законом, гендерная идентичность нигде не упоминается как признак, по которому человека могут дискриминировать или подвергать насилию”.

Комментируя мнение противников рекомендаций МОК, Примак отметила, что это трансфобные высказывания и двойные стандарты.

"У всех на слуху только "женский" спорт, почему-то никто не против и не поднимает вопрос участия трансгендерных мужчин в "мужских" видах спорта, где трансгендерные мужчины также принимают участие и не вызывают таких споров. Я не понимаю, как можно уничтожить женский спорт, участием там женщин, ведь трансгендерные женщины – это такие же женщины. Сейчас мысль о преимуществе трансгендерных женщин над цисгендерными пока основана исключительно на знаниях о разнице влияния тестостерона на цис-мужчин и цис-женщин", – считает активистка.

Она заявила, что трансгендерных людей никогда не включали ранее в подобные исследования и сейчас количество подобных исследований близко к нулю. Это касается также изучения других факторов, которые могут повлиять на успехи спортсменов, как физиологического, так и психологического или социального характера.

Виктория полностью согласна с рекомендациями МОК. Она считает, они станут новой возможностью для открытого и доступного спорта без дискриминации.

"Но, к сожалению, ситуация в нашей стране по отношению к трансгендерным людям не располагает к публичному раскрытию своей гендерной идентичности. Тем самым высокий уровень трансфобии в обществе – это барьер для участия в спорте. Также, мне кажется, было бы неплохо узнать у самих казахстанских федераций спорта, что они думают по поводу рекомендаций МОК и есть ли у них официальная позиция по поводу участия трансгендерных людей в спорте. Возможно, у них есть внутренние политики по недискриминации", – добавила спикер.

В заключение она отметила, что скорее всего количество трансгендеров на ближайших Олимпиадах увеличится, но не за счет казахстанских спортсменов.