Тревожные кнопки SOS установили на улицах Петропавловска

Тревожные кнопки для связи с полицией появились на улицах Петропавловска, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции СКО.
Два новшества в работе петропавловской полиции введены в канун Нового года. В новом и быстро развивающемся микрорайоне "Жас Өркен" открыто новое здание участкового пункта полиции № 4.
В микрорайоне живут 24 078 человек, причем за счет активного строительства население постоянно растет. Обслуживают территорию семь участковых инспекторов.
Новый офис УПП разместился на первом этаже, второй отведен под жилые помещения. До сих пор совмещенные со служебным жильём полицейские подразделения открывали только в райцентрах СКО.
Как отметил на открытии начальник ДП СКО Марат Тулебаев, основными принципами взаимодействия с населением в рамках перехода на сервисную модель работы являются доступность, оперативность и мобильность. Их и должны повысить новые совмещенные офисы.
С той же целью введены в эксплуатацию две тревожные кнопки. В сквере Евнея Букетова близ рынков "Алтын арман" и "Евразийский", а также на пересечении улиц Ухабова и Дусухамбетова появились заметные издалека программно-аппаратные комплексы.
Они дают мгновенную аудио- и видеосвязь связь с полицией. Кнопка расположена в метре от земли, воспользоваться ей может и ребенок.
Начальник ДП лично протестировал их, убедившись в надежности связи.
"Техническое новшество создано для безопасности и удобства людей в нестандартных ситуациях, когда, возможно, не остается времени достать телефон и набрать номер "102″, — сказал он.
Видеоизображение позволит сотрудникам незамедлительно оценить ситуацию, степень угрозы, и скоординировать действия нарядов.