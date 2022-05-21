Третьей жертвой пополнился список погибших от взрыва в Шымкенте

Фото: пресс-служба ДП Шымкента

Стало известно о смерти третьего человека в результате взрыва в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz

О третьем погибшем сообщили в министерстве здравоохранения. Им стал рабочий 1980 года рождения.

Ранее сообщалось о смерти сторожа перинатального центра и младенца, который был пациентом этого медучреждения.

Напомним, взрыв в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром № 1, произошёл сегодня ближе к полудню.



На момент происшествия в перинатальном центре находилось 189 пациентов и 65 сотрудников. Все они передислоцированы в другие медорганизации Шымкента.

Момент взрыва зафиксировали камеры наружного наблюдения. От взрывной волны пострадал пятиэтажный жилой дом, находившийся поблизости. Основной удар пришёлся на квартиру на последнем этаже.



По факту взрыва начато досудебное расследование.

По словам владельца аптеки, где произошло ЧП, в здании хранилось две тонны перекиси водорода.

Сейчас в экстренном порядке бригады медработников направляются в районные больницы для оказания перинатальный помощи в селах, так как областной перинатальный центр № 1 выполнял функции третьего уровня и осуществлял госпитализацию беременных и новорождённых из семи районов области. Ситуация находится на контроле Минздрава, на место происшествия выехал руководитель департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК.