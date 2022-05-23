Озвучили требования банков РК к претендентам на льготное автокредитование

Требования банков к претендентам на получение льготного автокредита перечислили на пресс-конференции в СЦК, передаёт BaigeNews.kz.

"Согласно политике Национального банка, у нас общие требования. В первую очередь – за последние шесть месяцев должны быть непрерывные пенсионные отчисления, что подтверждает платёжеспособность клиента. Во вторую – совокупный доход должен быть не менее 50 процентов от всех действующих и приобретаемых кредитов. К примеру, если у заёмщика подтверждаются ежемесячные отчисления в 100 тысяч тенге, то в совокупном обязательстве его кредиты не должны превышать 50 процентов - 50 тысяч тенге. К примеру, если у него на 30 тысяч ипотека, клиент может рассчитывать только на оставшиеся 20 тысяч тенге. Потому что закредитованность населения – тоже не лучший вариант", - сказала директор филиала АО "Евразийский Банк" Назым Уразгулова.