Транспортный полицейский спас пассажирку поезда в Акмолинской области

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Транспортный полицейский спас 36-летнюю пассажирку поезда "Пресногорьковка – Павлодар", которая чуть не угодила под колеса состава, передает BaigeNews.kz

Как рассказали в пресс-службе ДП на транспорте, инцидент произошел 1 января. Женщина вышла из вагона на станции Курорт-Боровое, чтобы пройти в ларек, стоявший на железнодорожной платформе.

"По своей невнимательности она не заметила идущий пассажирский поезд № 327 по направлению "Караганда – Костанай". К счастью, в этот момент рядом оказался старший сержант полиции Саят Кадыров, который быстро среагировал и предотвратил наезд. Женщина поблагодарила стража порядка за спасение", − рассказали в транспортной полиции.

Руководство ДП на транспорте приняло решение поощрить Саята Кадырова за проявленные мужество и героизм при спасении человека. Саяту 25 лет, с 2018 года он служит полицейским группы патрульной полиции Линейного отдела полиции на станции Курорт-Боровое.