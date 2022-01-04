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Трампа и его детей вызвали в суд | BaigeNews.kz 4 января, 02:17
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Фото: EPA/UPG

Трампа и его детей вызвали в суд

Генеральный прокурор Нью-Йорка вынес повестки в суд бывшему президенту США Дональду Трампу и двум его старшим детям в связи с гражданским расследованием деловой практики семьи, собщает AP News со ссылкой на заявление суда в понедельник

Офис генерального прокурора Летиции Джеймс запрашивает свидетельские показания и документы от Дональда Трампа-старшего, Дональда Трампа-младшего и Иванки Трамп "в связи с расследованием оценки собственности, принадлежащей или контролируемой" Трампом и его компанией Trump Organization.

Ранее Трамп подал в суд на генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс, чтобы помешать ей продолжить расследование по его компании Trump Organization.

Прокуратура штата Нью-Йорк подозревает Дональда Трамп и его компанию Trump Organization в манипуляциях в стоимости активов для обеспечения займов и получения экономических льгот.


#США #мировые новости #Дональд Трамп
4 января, 02:17
3184
Журналист

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