Трампа и его детей вызвали в суд

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Генеральный прокурор Нью-Йорка вынес повестки в суд бывшему президенту США Дональду Трампу и двум его старшим детям в связи с гражданским расследованием деловой практики семьи, собщает AP News со ссылкой на заявление суда в понедельник

Офис генерального прокурора Летиции Джеймс запрашивает свидетельские показания и документы от Дональда Трампа-старшего, Дональда Трампа-младшего и Иванки Трамп "в связи с расследованием оценки собственности, принадлежащей или контролируемой" Трампом и его компанией Trump Organization.

Ранее Трамп подал в суд на генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс, чтобы помешать ей продолжить расследование по его компании Trump Organization.

Прокуратура штата Нью-Йорк подозревает Дональда Трамп и его компанию Trump Organization в манипуляциях в стоимости активов для обеспечения займов и получения экономических льгот.