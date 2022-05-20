"Трагические январские события выявили всю остроту проблем неустроенной молодежи" - Ашимбаев

Фото: Бауыржан Жуасбаев

Председатель Сената Маулен Ашимбаев, открывая парламентские слушания, отметил, что январские события потребовали серьёзного пересмотра действующей молодёжной политики, передаёт BaigeNews.kz.

"Трагические январские события выявили всю остроту проблем неустроенной молодёжи. Многие молодые люди, которые участвовали в акциях протеста, не имели качественного образования, постоянной работы и доходов. Мы увидели, как такая молодёжь может быть использована различными деструктивными силами. Важным уроком трагического января является осознание того, что эффективная молодёжная политика – это ключевое условие устойчивости и стабильности государства. А следовательно – главный приоритет общенациональной повестки", - сказал Ашимбаев.

Спикер выделил ряд острых социально-экономических проблем, которые требуют неотложных, системных и комплексных решений. В первую очередь, он обратил внимание на проблему с доступом к качественному образованию. По его словам, особенно остро стоит вопрос разрыва между качеством образования в городских и сельских школах. Это демонстрируют результаты ЕНТ.

"В период пандемии этот разрыв усилился из-за неравномерного доступа к интернету в городской и сельской местности. Между тем именно неравенство в доступе к качественному образованию является одной из основных причин социального неравенства", - сказал председатель палаты.

Напомним, ранее Маулен Ашимбаев заявил, что в Казахстане сегодня остро стоит проблема безработицы и плохой профориентационной работы





