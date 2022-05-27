Торжественные проводы призывников на службу прошли в Нур-Султане

В столице провели торжественные проводы весенних призывников, а также чествование солдат срочной воинской службы, увольняемых в запас, передает BaigeNews.kz
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В мероприятии приняли участие командование Нацгвардии РК, руководство акимата столицы, председатели центрального и городского совета ветеранов, ветераны Афганской войны, призывники, их родители и 150 студентов колледжей.
Фото: Максим Парпура
Призывники и студенты ознакомились с казармой, техникой, вооружением, образцами формы одежды и экипировки.
Фото: Максим Парпура
Военнослужащие, увольняемые в запас, с гордостью передали службу новому поколению, под чутким взглядом ветеранов афганской войны.
В воинскую часть 5573 неоднократно в разные годы наносили визиты министры внутренних дел РК, главные военные прокуроры, столичные акимы, депутаты и сенаторы. Всего столичная бригада за эти годы распахнула двери для более чем 40 делегаций. Всех почетных посетителей знакомят со спецификой выполнения служебно-боевых задач по охране общественного порядка в столице. Гости имеют возможность посмотреть инфраструктуру военного городка, им демонстрируются образцы военной техники и вооружения, действия военнослужащих батальонов оперативного назначения или подразделений специального назначения Национальной гвардии РК.
Призывники проявили недюжинный интерес к стоящим на вооружении БТР-80, которые зарекомендовали себя практически во всех крупных вооружённых конфликтах на постсоветском пространстве.
Фото: Максим Парпура
БТР-80 действительно впечатляет своей монолитностью и качеством металла. Уже с одного прикосновения становится ясно, что внутри очень и очень безопасно.
Фото: Максим Парпура
Интерьер казарм соответствует своему экстерьеру - так же чисто и приятно. Реконструкция казарм проводится каждые несколько лет.
Командир воинской части 5573 полковник Нацгвардии Аян Есжанов во время демонстрации оружия личного состава разогрел сердца молодых призывников пламенной речью о мужестве и преодолении страха.
Фото: Максим Парпура
Демонстрация экипировки нового образца Национальной гвардии и стрелкового вооружения прошла крайне успешно. Под ободряющие аплодисменты всех сопроводили в концертный зал.
Там выступил с солдатской песней ветеран Афганской войны Григорий Космышлин . Её он услышал после того, как спустился с трапа военного самолета в Кабуле.
Фото Аиды Бейбусиновой
За годы существования столичная оперативная бригада стала надежным защитником безопасности мирных жителей и гостей Нур-Султана. Её военнослужащие всегда верны присяге, достойно несут нелегкую службу.
Фото Аиды Бейбусиновой
автор: Мади Нургалиев