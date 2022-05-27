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Торжественные проводы призывников на службу прошли в Нур-Султане | BaigeNews.kz 27 мая, 22:35
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Фото: Максим Парпура

Торжественные проводы призывников на службу прошли в Нур-Султане

В столице провели торжественные проводы весенних призывников, а также чествование солдат срочной воинской службы, увольняемых в запас, передает BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие командование Нацгвардии РК, руководство акимата столицы, председатели центрального и городского совета ветеранов, ветераны Афганской войны, призывники, их родители и 150 студентов колледжей.


Фото: Максим Парпура

Призывники и студенты ознакомились с казармой, техникой, вооружением, образцами формы одежды и экипировки.


Фото: Максим Парпура

Военнослужащие, увольняемые в запас, с гордостью передали службу новому поколению, под чутким взглядом ветеранов афганской войны.

В воинскую часть 5573 неоднократно в разные годы наносили визиты министры внутренних дел РК, главные военные прокуроры, столичные акимы, депутаты и сенаторы. Всего столичная бригада за эти годы распахнула двери для более чем 40 делегаций. Всех почетных посетителей знакомят со спецификой выполнения служебно-боевых задач по охране общественного порядка в столице. Гости имеют возможность посмотреть инфраструктуру военного городка, им демонстрируются образцы военной техники и вооружения, действия военнослужащих батальонов оперативного назначения или подразделений специального назначения Национальной гвардии РК.

Призывники проявили недюжинный интерес к стоящим на вооружении БТР-80, которые зарекомендовали себя практически во всех крупных вооружённых конфликтах на постсоветском пространстве.


Фото: Максим Парпура

БТР-80 действительно впечатляет своей монолитностью и качеством металла. Уже с одного прикосновения становится ясно, что внутри очень и очень безопасно.


Фото: Максим Парпура

Интерьер казарм соответствует своему экстерьеру - так же чисто и приятно. Реконструкция казарм проводится каждые несколько лет.

Командир воинской части 5573 полковник Нацгвардии Аян Есжанов во время демонстрации оружия личного состава разогрел сердца молодых призывников пламенной речью о мужестве и преодолении страха.


Фото: Максим Парпура

Демонстрация экипировки нового образца Национальной гвардии и стрелкового вооружения прошла крайне успешно. Под ободряющие аплодисменты всех сопроводили в концертный зал.

Там выступил с солдатской песней ветеран Афганской войны Григорий Космышлин . Её он услышал после того, как спустился с трапа военного самолета в Кабуле.


Фото Аиды Бейбусиновой

За годы существования столичная оперативная бригада стала надежным защитником безопасности мирных жителей и гостей Нур-Султана. Её военнослужащие всегда верны присяге, достойно несут нелегкую службу.


Фото Аиды Бейбусиновой

автор: Мади Нургалиев
#военные
27 мая, 22:35
4440
Журналист

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