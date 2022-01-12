Торговый дом и квартиру пытались "заминировать" в Кокшетау

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Два ложных сообщения о готовящихся актах терроризма поступило акмолинским полицейским с разницей в один день. 8 января 30-летняя жительница Кокшетау сообщила о том, что к ней подошел мужчина и заявил, что в здании одного из торговых домов заложена бомба, передает пресс-служба ДП Акмолинской области.

За ложное сообщение о взрывном устройстве полицейскими установлен и задержан 32-летний житель областного центра. Согласно медзаключению, у него установлена "средняя степень алкогольного опьянения".

С аналогичным "диагнозом", 9 января установлена гражданка, сообщившая о том, что ее квартира заминирована. Оперативниками установлено, что сообщение о взрывном устройстве вымышлено самой жительницей, сообщившей в полицию. У нее была "средняя степень алкогольного опьянения".



Полицейскими, взрывные устройства, нигде обнаружены не были.