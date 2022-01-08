Только в Алматы задержано свыше 100 человек — МВД РК

Фото: МВД РК

В целом по Казахстану к этому моменту задержано до четырех тысяч человек.

Антитеррористическая спецоперация продолжается: на начало 8 января только в Алматы задержаны свыше 100 человек. Об этом корреспонденту BaigeNews.kz сообщили в пресс-службе МВД РК.

Полицейские также изымают оружие в разных частях мегаполиса. В частности, полиция города задержала две группы вооруженных людей. В целом по Казахстану к этому моменту задержано до четырех тысяч человек.

В настоящее время все здания госорганов под контролем. За общественным порядком следит патрульная полиция. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме. Работает служба "102". В среднем в сутки на пульт дежурных поступает более 1200 звонков.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержали криминального авторитета Армана Жумагельдиева, более известного по прозвищу "Дикий Арман". По данным МВД, всего в результате этой спецоперации взяли под стражу шестерых членов преступной группировки. У них изъято 4 полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты, холодное оружие и бронированный автомобиль. Жителей города просят оставаться дома, соблюдать меры безопасности и требования режима ЧП и комендантского часа: в вечернее и ночное время не выходить на улицы. В комендатуре призывают проявлять осторожность в условиях зачистки города от террористов и бандформирований.

Напомним, что 7 января стали известны имена пятерых погибших полицейских.

В целом по стране, по данным национальной палаты предпринимателей "Атамекен", бизнесу из-за погромов нанесен ущерб на сумму более чем 80 миллиардов тенге. Одни только магазины торговых сетей были разрушены и разграблены на более чем 40 миллиардов тенге, не говоря о значительном ущербе, который был причинен коммерческим и государственным организациям как в Алматы, так и в Таразе, Кызылорде, Шымкенте и других областных центрах. Только в ночь на пятое января в Алматы бандитами были сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ.

Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, зафиксированы случаи изнасилования. Пострадали 10 медработников, получили ранения сотни военнослужащих Национальной гвардии, двое из которых погибли. Погибло 18 полицейских, тела двух из них были найдены с отрезанными головами, до 300 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Общая численность террористов, напавших только на Алматы, по официальным данным, озвученным президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, достигает 20 тысяч человек. Террористам грозит наказание пожизненным заключением.