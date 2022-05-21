Токаеву доложили о результатах поездок мажилисменов в регионы РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова, передаёт BaigeNews.kz
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Акорды.
Президент был проинформирован о выездах депутатов в регионы для проведения встреч с населением по обсуждению предстоящего референдума и предлагаемых изменений в Конституцию.
Как информировал Ерлан Кошанов, ежедневно депутатами проводилось до 250 мероприятий преимущественно в трудовых коллективах, на рынках, социальных объектах и в отдалённых населённых пунктах. По его словам, в целом граждане поддерживают предлагаемые реформы и готовы принять участие в референдуме.
К разъяснительной кампании по всенародному плебисциту подключена партия AMANAT. Активно работают республиканский и региональные штабы из числа авторитетных партийцев. Мобилизованы депутаты фракций в маслихатах всех уровней и молодёжное крыло партии.
В ходе поездок мажилисмены получили обратную связь по актуальным проблемам, волнующим население. Все вопросы будут систематизированы и отработаны совместно с правительством согласно утверждённому алгоритму.
Председатель мажилиса проинформировал главу государства о законотворческой деятельности палаты. В частности, с начала сессии одобрено 64 законопроекта, на рассмотрении – 51, в том числе по реализации поручений президента. Поправки касаются Налогового кодекса, правоохранительных органов, финансовых пирамид, а также вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Президенту также было доложено о подготовке к публичному заслушиванию отчёта правительства и Счётного комитета за 2021 год, а также проведению парламентских слушаний по вопросам водных ресурсов.
Кроме того, Ерлан Кошанов проинформировал Касым-Жомарта Токаева об усилении работы по линии парламентской дипломатии. Так, в мае проведено совместное выездное заседание профильных комитетов парламентов Казахстана и Кыргызстана по международным делам и обороне на пограничном посту в посёлке Кордай Жамбылской области. В июне планируется участие депутатов в заседании советов Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Армении и Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран в Кыргызстане.