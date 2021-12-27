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Токаеву доложили о модернизации пенсионной системы | BaigeNews.kz 27 декабря, 19:10
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Фото: akorda.kz

Токаеву доложили о модернизации пенсионной системы

Глава государства принял министра труда и социальной защиты населения Серика Шапкенова, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту представили отчет об итогах работы министерства за текущий год, а также о реализации поручений в рамках Послания.

По словам министра Серика Шапкенова, с 2022 года минимальная заработная плата повысится до 60 тысяч тенге, увеличится зарплата еще 591 тысячи гражданских служащих.

Касым-Жомарта Токаева также проинформировали о предпринимаемых мерах по снижению уровня безработицы. На сегодняшний день этот показатель составляет 4,9%.

Серик Шапкенов рассказал о работе цифровизации центров занятости. 33% граждан, желающих трудоустроиться, пользуются онлайн-услугами, 26 тысяч пособий были назначены в электронном виде. Адресную социальную помощь в этом году получили 988,8 тысяч человек.

Главе государства доложили о четырех приоритетных направлениях работы профильного ведомства на предстоящий период. Это – разработка Социального кодекса, проекта закона о профессиональных квалификациях и проекта концепции миграционной политики на 2022-2026 годы, модернизация пенсионной системы.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру продолжить работу по этим направлениям на постоянной основе.

#пенсии #Касым-Жомарт Токаев #социальные пособия
27 декабря, 19:10
2284
Журналист

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