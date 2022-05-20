С начала года в Казахстане выявлено 727 экономических правонарушений - АФМ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Токаеву было доложено о результатах работы АФМ в сфере противодействия теневой экономике, финансовым пирамидам и выводу капитала из страны.
Согласно представленным президенту данным, за истёкший период текущего года выявлено 727 экономических правонарушений и возмещен ущерб на 67 миллиардов тенге.
"Глава государства был проинформирован об исполнении его поручения по исключению давления на добросовестный бизнес. В частности, Жанат Элиманов сообщил об искоренении присущей правоохранительным органам практики повального возбуждения дел. По его словам, в настоящее время наблюдается ежегодное снижение количества регистрируемых преступлений. В три раза сокращены сроки расследования, на треть – количество прекращенных по реабилитирующим основаниям дел. В итоге тысячи граждан и предпринимателей выведены из орбиты уголовного преследования. В результате наблюдается значительное уменьшение число жалоб участников процессов в суды", - указывается в сообщении.
Токаев обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения прав предпринимателей и дал руководителю АФМ ряд поручений.