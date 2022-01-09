Токаев является высшим должностным лицом государства и председателем Совбеза - пресс-секретарь Президента

Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сделал заявление по поводу последних высказываний в социальных сетях о Касым-Жомарте Токаеве, передает BaigeNews.kz.

"В связи с разного интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений главы государства, считаю необходимым заявить следующее: "Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, председателем Совета Безопасности. И в этом качестве он самостоятельно принимает решения. Так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя", - говорится в заявлении Уали.

По его словам, все свои обращения к соотечественникам Токаев по традиции писал сам, не прибегая к поддержке консультантов.

