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Токаев является высшим должностным лицом государства и председателем Совбеза - пресс-секретарь Президента | BaigeNews.kz 9 января, 13:21
9143

Токаев является высшим должностным лицом государства и председателем Совбеза - пресс-секретарь Президента

Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали сделал заявление по поводу последних высказываний в социальных сетях о Касым-Жомарте Токаеве, передает BaigeNews.kz.

"В связи с разного интерпретациями в блогосфере последних решений и обращений главы государства, считаю необходимым заявить следующее: "Касым-Жомарт Токаев является высшим должностным лицом государства, председателем Совета Безопасности. И в этом качестве он самостоятельно принимает решения. Так было и в трагические дни нападения бандитов на Казахстан с целью подрыва конституционного строя", - говорится в заявлении Уали.

По его словам, все свои обращения к соотечественникам Токаев по традиции писал сам, не прибегая к поддержке консультантов.

#Президент Казахстана
9 января, 13:21
9143
Журналист

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