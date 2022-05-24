Токаев записал видеобращение к участникам форума в Давосе, в котором затронул тему военных конфликтов

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По мнению Касым-Жомарта Токаева, ситуация с COVID-19 и события в Украине стали причиной фрагментации мировой экономики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт выступил с видеообращением к участникам Всемирного экономического форума, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В рамках проходящего в эти дни в Давосе Всемирного экономического форума Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам круглого стола, организованного Международным финансовым центром "Астана".



В своем обращении глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах мировой повестки дня.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, ситуация с COVID-19 и события в Украине стали причиной фрагментации мировой экономики, которая столкнулась с новым геополитическим стресс-тестом на евразийском континенте.

Токаев заявил, что наша страна остается надёжным партнером в деле обеспечения непрерывных цепочек поставок товаров, сырья и сельхозпродукции на мировые рынки.

"Развитие "зеленой" экономики, повышение энергоэффективности и развитие сектора возобновляемых источников энергии станут приоритетами нашей стратегии низкоуглеродного развития, которая обеспечит оптимальный путь к нулевому уровню выбросов к 2060 году" — отметил президент РК.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул приверженность Казахстана международным обязательствам и универсальным принципам в сфере прав человека и верховенства закона.