Токаев обвинил олигархов в ограничении развития конкуренции в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об олигархах страны, передает BaigeNews.kz.

"Доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики. Это непреложная аксиома, которая в нашем случае не работает. Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода. Но при этом является неэффективной в его распределении. И вы хорошо это понимаете и знаете, ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали - финансово-олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны", - сказал глава государства.