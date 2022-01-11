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  • Токаев обвинил олигархов в ограничении развития конкуренции в Казахстане
Токаев обвинил олигархов в ограничении развития конкуренции в Казахстане | BaigeNews.kz 11 января, 11:59
2783
Фото: Иллюстративное: inform.kz.

Токаев обвинил олигархов в ограничении развития конкуренции в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об олигархах страны, передает BaigeNews.kz.

"Доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики. Это непреложная аксиома, которая в нашем случае не работает. Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода. Но при этом является неэффективной в его распределении. И вы хорошо это понимаете и знаете, ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали - финансово-олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны", - сказал глава государства.


#олигархи #Токаев
11 января, 11:59
2783
Айгерим Билялова Журналист

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