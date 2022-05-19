Токаев высказался о рейдерстве и давлении на предпринимателей

Фото: Акорда

На встрече с представителями бизнеса президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо выстроить более эффективную систему выявления и реагирования на вышеуказанные факторы давления на бизнес, передаёт BaigeNews.kz.

"Верховному суду следует периодически делать обзор уголовных дел в отношении предпринимателей. Предстоит наладить учёт, систематизацию, анализ и выработку рекомендаций. При необходимости рекомендации должны оперативно оформляться в нормативно-правовые акты. К этой работе надо активно привлекать бизнес-сообщество. Система сдержек и противовесов плюс общественный контроль — вот формула успеха в этой реформе", — заявил глава государства.

пресс-служба Акорды



Президент считает, что каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на личном контроле генерального прокурора. И подобные дела обязательно должны быть доведены до конца.