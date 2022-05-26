Токаев выразил соболезнования близким Рубена Андриасяна

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Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Казахстана Рубена Андриасяна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Сообщается, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования коллективу Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в связи с кончиной народного артиста Казахстана, театрального режиссера, профессора Рубена Андриасяна.
"Выдающийся режиссер-постановщик и замечательный педагог, Рубен Суренович внес неоценимый вклад в развитие театрального искусства. Более четверти века возглавлял театр драмы имени М. Лермонтова, поставил свыше сотни произведений на различных сценах в стране и за рубежом. Рубен Суренович неизменно оставался человеком прекрасных душевных качеств. Свое отношение к работе и жизни он щедро передавал молодому поколению. Светлая память о Рубене Суреновиче навсегда сохранится в наших сердцах", – говорится в телеграмме.
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