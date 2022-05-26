Токаев выразил соболезнования близким Рубена Андриасяна

Фото: inform.kz

Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Казахстана Рубена Андриасяна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сообщается, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования коллективу Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в связи с кончиной народного артиста Казахстана, театрального режиссера, профессора Рубена Андриасяна.