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Токаев встретился с главой Миссии ООН по содействию Афганистану | BaigeNews.kz 1 июня, 15:17
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Фото: akorda.kz

Токаев встретился с главой Миссии ООН по содействию Афганистану

Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя генерального секретаря ООН и главу Миссии ООН по содействию Афганистану Дебору Лайонс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ООН в рамках международных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане, оказанию гуманитарной помощи и социально-экономическому восстановлению этой страны.

Президент подчеркнул неизменную приверженность Казахстана продолжению всестороннего сотрудничества с международным сообществом в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, оказанию гуманитарной помощи Афганистану и продолжению образовательных программ для афганских студентов.

В свою очередь Дебора Лайонс проинформировала главу государства о прилагаемых UNAMA усилиях по восстановлению Афганистана, а также об итогах прошедшей 31 мая в Алматы второй встречи спецпредставителей ЕС и Центральной Азии по Афганистану.

Высокопоставленный представитель ООН высказала особую благодарность руководству страны за поддержку деятельности миссии ООН в Афганистане (UNAMA). В соответствии с достигнутыми соглашениями временно удалённый офис UNAMA размещается в Алматы. В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение о статусе этой миссии в Казахстане.
#ООН #Афганистан #международное сотрудничество #Касым-Жомарт Токаев
1 июня, 15:17
1596
Журналист

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