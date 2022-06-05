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Токаев создал комиссию для возврата незаконно вывезенных из страны денег | BaigeNews.kz вчера, 12:54
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Фото: inform.kz

Токаев создал комиссию для возврата незаконно вывезенных из страны денег

В Казахстане создана межведомственная комиссия для комплексной работы по возврату капитала, незаконно вывезенного из страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "БОРТ N1".

"Указом президента Касым-Жомарта Токаева создана межведомственная комиссия во главе с генеральным прокурором с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств", — говорится в сообщении.
Глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии.

В феврале 2022 года президент Казахстана поручил разработать предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. Правительству дали два месяца, чтобы предоставить свои предложения для выполнения этой задачи.

По информации Минфина РК, в Казахстане расследуют более 20 уголовных дел по факту незаконного вывода капитала за рубеж.

По данным сенатора Нурлана Бекенова, с учётом январских событий вывод капитала из страны только ускорился. Он предложил внести изменения в существующее законодательство для сокращения вывода денег за рубеж.

Ранее депутаты фракции "Ак жол" привели данные международной организации "Tax justice network": за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные оффшоры выведено порядка 140-160 миллиардов долларов, что равняется годовому ВВП всей страны и ее внешнему долгу.

По некоторой информации, правоохранительными органами Казахстана за последние пять лет по фактам незаконного вывода капитала за рубеж было заведено свыше 200 дел.
#вывод капитала #Касым-Жомарт Токаев #деньги #Указ Главы государства
вчера, 12:54
607
Журналист

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