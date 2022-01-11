Не вступая в бой, покинули служебные здания – Токаев о руководителях департаментов КНБ

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, что руководители департаментов КНБ в некоторых регионах, не вступая в бой, покинули служебные здания, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня, когда эти черные дни уже позади, хочу отметить мужество бойцов спецподразделений МВД в отражении террористический агрессии. Например, в Алматы небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала атаки бандитов на здание департамента полиции. В критической ситуации достойно проявили себя и военнослужащие Минобороны и службы государственной охраны. Однако не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители департаментов КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию", - заявил Президент.

Он отметил, что попытка государственного переворота и покушение на целостность страны провалились.

"Вместе как единая нация мы отстояли Алматы и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут еще краше, теперь это моя личная обязанность и, естественно, ответственность Правительства. Пользуясь настоящей возможностью, хотел бы выразить сочувствие жителям городов, ставших объектом террористические агрессии" - добавил Токаев.











