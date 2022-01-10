Токаев провел переговоры с председателем Европейского совета

Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил в своем Twitter-аккаунте о том, что переговорил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о ситуации в стране, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня состоялся продуктивный разговор с Шарлем Мишелем. Обновили информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и законности", - сообщил Президент в соцсетях.

Более полное содержание беседы читайте в материале Террористы нанесли ущерб Казахстану на 2-3 миллиарда долларов — Токаев"".